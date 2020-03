Coronavirus, in Spagna positiva anche moglie del premier Sanchez

di lrs

Madrid (Spagna), 15 mar. (LaPresse/AP) - La moglie del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez è risultata positiva al test per il nuovo coronavirus. Lo ha fatto sapere il governo di Madrid nella tarda serata di ieri, sottolineando che Begona Gomez è in buona salute, così come il premier. Due componenti dell'esecutivo di Sanchez, i ministri per l'Uguaglianza e per gli Affari regionali, sono stati contagiati all'inizio della settimana, mentre gli altri sono negativi.

