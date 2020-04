Coronavirus, in Spagna calano i morti: 517 in 24 ore

di mrc

Madrid (Spagna), 13 apr. (LaPresse/AP) - La diffusione dell'epidemia di coronavirus in Spagna continua a rallentare, con 517 nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore e con il minor numero di infezioni registrate in più di tre settimane, quasi 3.500. I dati del ministero della Sanità spagnolo portano il bilancio delle vittime nel paese a 17.489 e il totale dei casi positivi a 169.496. L'industria pesante e il settore delle costruzioni tornano operativi oggi dopo una pausa di due settimane, ma il governo sta tenendo la maggior parte degli spagnoli in lockdown per la quinta settimana consecutiva. I negozi e i servizi al dettaglio sono chiusi e il governo incoraggia fortemente gli impiegati a continuare a lavorare da casa. Alcuni esperti di salute e politici regionali sostengono che è prematuro allentare le misure di blocco delle attività. La polizia di Madrid, nelle prime ore della mattinata, ha consegnato mascherine facciali ai pochi pendolari che prendono i mezzi pubblici per andare a lavoro.

