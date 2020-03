Spagna, cadaveri abbandonati tra gli ospiti di case riposo

I militari spagnoli che disinfettavano alcune case di riposo in Spagna hanno scoperto che gli ospiti vivevano abbandonati a loro stessi, tra i cadaveri di persone che le autorità sospettano siano morti di Covid-19. La procura ha aperto un'inchiesta. La ministra della Difesa, Margarita Robles, ha spiegato che gli anziani ospiti erano stati totalmente abbandonati a se stessi in diverse case di riposo, dove sono stati scoperti i cadaveri. Non ha invece precisato dove ciò sia accaduto. Le infezioni in Spagna sono quasi 40mila, i morti almeno 2.696. A Madrid il Palazzo del Ghiaccio, centro di pattinaggio, è stato adibito a morgue, dopo che quelle della città si sono riempite: nella capitale i morti per Covid-19 sono almeno 1.535, cioè più della metà del totale. Nella regione, i casi di infezione sono oltre 12.350. "Questa è la settimana difficile", ha detto il capo del centro emergenza sanitaria spagnolo, Fernando Simon. Ha anche aggiunto che 5.400 operatori sanitari sono stati contagiati, il 14% dei casi totali. Madrid ha inoltre adibito due hotel a ospedali, mentre pianifica di aggiungerne altri cinque. L'associazione alberghiera locale ha messo a disposizione 40 strutture per sostenere gli operatori sanitari. Un ospedale da campo è stato allestito alla fiera Ifema, che di recente ha ospitato la conferenza sul clima delle Nazioni unite Cop25.

