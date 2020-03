Coronavirus, in Spagna 8.744 contagiati: più mille casi in 24 ore

di vln

Torino, 16 mar. (LaPresse) - È aumentato di mille unità in 24 ore il numero dei casi di coronavirus in Spagna, arrivano fino a 8.744 persone contagiate. Secondo quanto riporta il quotidiano El Mundo, che cita dati forniti dal governo, 4.655 dei contagiati si trovano a Madrid. Sul totale, 3.215 persone sono in ospedale, il 50% in gravi condizioni.

