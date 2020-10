Coronavirus, in Russia stretta a bar e ristoranti: obbligo mascherina

di lcl

Milano, 27 ott. (LaPresse) - Il Servizio federale per la salute dei consumatori russo (Rospotrebnadzor) ha ordinato la chiusura di bar e ristoranti tra le ore 23 e le ore 6 per contenere la diffusione del nuovo coronavirus, e ha raccomandato l'uso diffuso delle mascherine nei luoghi di permanenza delle persone come trasporti pubblici, taxi, parcheggi e ascensori. Lo riporta l'agenzia russa Interfax. La stretta entrerà in vigore da domani.

