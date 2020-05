Coronavirus, in Russia oltre 10mila casi in 24 ore: totale sale a 198.676

di mrc

Torino, 9 mag. (LaPresse) - In Russia sono stati registrati 10.817 casi di coronavirus, in 84 regioni (+ 5,8%), nelle ultime 24 ore. Il numero totale nel Paese ha raggiunto quota 198.676. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Interfax. Il 40,7% dei pazienti, precisa Interfax, non presentava manifestazioni cliniche del virus. Sono 5.308 le persone sono guarite in un giorno, per un totale di 31.916, mentre altre 104 persone sono morte, portando il totale dei decessi a 1.827.

