Coronavirus, in Russia 7.843 casi in 24 ore: dato più basso da 30 aprile

di lrs

Milano, 17 giu. (LaPresse) - La Russia ha confermato 7.843 nuovi casi giornalieri di Covid-19, la crescita più bassa dal 30 aprile, secondo quanto riferito dal centro di crisi anti-coronavirus. Stando a quanto fanno sapere gli esperti citati dall'agenzia russa Tass, il numero di nuovi contagiati è stato inferiore per la prima volta a 8.000 dal 1° maggio. La crescita giornaliera ha raggiunto l'1,4% contro l'1,5% del giorno precedente. In Russia sono stati registrati 553.301 casi di coronavirus. Attualmente, sono circa 241.481 gli ammalati nel Paese e 2.494 pazienti aggiuntivi (31,8%) non hanno mostrato alcun sintomo.

