Coronavirus, in Olanda casi aumentati da 176 a 1135 in 24 ore

di scp

Torino, 15 mar. (LaPresse) - Il numero di decessi per il coronavirus nei Paesi Bassi è salito a 20, 8 in più rispetto a ieri, mentre i contagi sono aumentati da 176 a 1135. Lo riportano i media locali citando l'Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente (Rivm).

