Coronavirus, in Israele oltre 1500 morti: contagi superano 233mila casi

di ect

Milano, 29 set. (LaPresse) - Sono 1.507 i morti in Israele per Covid-19. Da inizio pandemia si contano 233.265 casi di coronavirus. Questi i dati della Johns Hopkins University and Medicine.

