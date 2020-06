Coronavirus, in Israele deputato positivo: Knesset rinvia lavori

di lrs

Milano, 4 giu. (LaPresse) - Il deputato israeliano Sami Abu Shehadeh, esponente della Lista Comune, è risultato positivo al coronavirus nella notte. Il politico è entrato in isolamento due giorni dopo che il suo autista si è ammalato di Covid-19. Anche il resto dei componenti del partito Balad, una fazione della Lista Comune, si trova attualmente in quarantena, secondo quanto riferisce 'The Jerusalem Post'. L'autista era stato anche alla Knesset il martedì precedente. I lavori parlamentari sono stati cancellati.

