Coronavirus, in Iran superate le 20mila vittime ufficiali

di mad

Teheran (Iran), 19 ago. (LaPresse/AP) - L'Iran ha superato le 20mila morti confermate per il coronavirus, ha affermato il ministero della salute: il bilancio delle vittime più alto per qualsiasi Paese del Medio Oriente finora nella pandemia. L'annuncio è arrivato mentre la Repubblica islamica, che ha lottato sia con la più grande epidemia della regione che con il maggior numero di vittime, ha portato avanti gli esami di ammissione all'università per oltre 1 milione di studenti. L'Iran si sta anche preparando per le commemorazioni sciite di massa alla fine di questo mese.

