Coronavirus, in Iran oltre 4mila morti e 64mila contagiati

di lcl

Milano, 8 apr. (LaPresse) - L'Iran ha registrato 121 morti per coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il bilancio totale delle vittime a 4.003. Lo ha riferito il portavoce del ministero della Sanità Kianush Jahanpoor, citato da Cnn. I nuovi contagi sono stati invece 1.997, 64.586 in totale. I guariti sono finora 29.812. Dei pazienti ricoverati, 3.956 sono in condizioni critiche. Sebbene il bilancio delle vittime continui a salire, negli ultimi giorni si è assistito a un rallentamento dei nuovi casi nel Paese. Domenica infatti l'aumento registrato è stato pari al 4,5% mentre oggi è sceso a 3,2%.

