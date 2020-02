Coronavirus, in Iran bilancio sale a 19 morti e 139 contagiati

di lcl

Dubai (Emirati Arabi Uniti), 26 feb. (LaPresse/AP) - In Iran è salito a 19 morti e 139 contagi il bilancio del'epidemia di coronavirus. Lo ha riferito questa mattina la tv di Stato iraniana. Il portavoce del ministero della Sanità Kianoush Jahanpour ha esortato gli iraniani a evitare "viaggi non essenziali", in particolare a Gilan e Qom, le province più colpite del Paese. Il presidente Hassan Rouhani ha riferito che potrebbero essere necessarie "una, due o tre settimane" per ottenere il controllo del virus in Iran.

