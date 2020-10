Coronavirus, in India superate le 100mila vittime

di mad

New Delhi (India), 3 ott. (LaPresse/AP) - L'India ha superato le 100mila morti confermate per Covid-19, portando il bilancio del Paese a quasi il 10% delle vittime globali e dietro solo a Stati Uniti e Brasile. Anche il ministero della Salute ha innalzato il numero di casi confermati a oltre 6,4 milioni con 79.476 nuovi contagi.

Il tragico traguardo arriva sulla scia di una crisi crescente per il primo ministro Narendra Modi e il suo governo nazionalista indù, che è stato criticato per la sua gestione del virus e per aver fatto molto poco per alleviare l'economia in contrazione, che ha lasciato milioni di persone senza lavoro.

