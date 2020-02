Coronavirus, in Gran Bretagna primo contagio avvenuto nel Paese

Milano, 28 feb. (LaPresse) - Il ventesimo caso di coronavirus in Gran Bretagna è anche il primo ad aver contratto il virus su suolo britannico. Come riporta il Daily Mail, si tratta di un uomo in cura in una clinica del Surrey, momentaneamente chiusa "per una profonda pulicia". Il paziente è stato trasferito in ospedale a Londra.

