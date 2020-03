Coronavirus, in Germania rischio salute 'elevato'

di mrc/vln

Torino, 17 mar. (LaPresse) - "Il rischio complessivo per la salute della popolazione in Germania è attualmente valutato come elevato". Lo riferisce il Robert Koch Institut in merito al coronavirus, un aggiornamento sul proprio sito datato a oggi. "Tuttavia, questo rischio varia da regione a regione", precisa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata