Coronavirus, in Germania oltre mille nuovi casi: record da maggio

di scp

Berlino (Germania), 6 ago. (LaPresse/AP) - La Germania ha riportato il maggior numero di infezioni da coronavirus in un giorno degli ultimi tre mesi. Secondo il Robert Koch Institute, nelle ultime 24 ore i casi registrati sono stati 1.045. Era la prima volta dal 7 maggio che non si contavano più di 1.000 casi in un giorno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata