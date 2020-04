Coronavirus, in Germania mascherine obbligatorie nei negozi

di mrc

Torino, 28 apr. (LaPresse) - A partire da domani, sarà obbligatorio in tutti gli Stati federali tedeschi coprirsi naso e bocca nei negozi per frenare il contagio da coronavirus. Lo riferisce il Der Spiegel precisando che l'ultimo Land a introdurre questa prescrizione è quello di Berlino. Tutti gli altri 16 Lander avevano già deciso di imporre l'obbligo della mascherina per il trasporto pubblico locale e la vendita al dettaglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata