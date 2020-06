Coronavirus, in Germania 770 nuovi casi: il più alto numero da un mese

di mad

Berlino (Germania), 19 giu. (LaPresse/AP) - Il centro tedesco di controllo delle malattie ha riportato il più alto aumento giornaliero dei casi di Covid-19 in un mese, a causa in particolare di un focolaio in un macello. Il Robert Koch Institute ha conteggiato 770 nuovi casi, portando il bilancio totale dall'inizio dell'epidemia a 188.534. È stato il più grande aumento giornaliero dal 20 maggio.

Il governo tedesco ha continuato a riaprire gradualmente il Paese cercando di reprimere rapidamente le epidemie locali. Le autorità della contea occidentale di Guetersloh stanno testando migliaia di lavoratori in un macello: almeno 730 persone sono già risultate positive.

