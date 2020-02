Coronavirus, in Germania 2 nuovi casi: 16 in totale

di ect

Milano, 12 feb. (LaPresse) - Due nuovi casi di coronavirus in Germania, dove in tutto ne sono stati accertati sedici. Secondo quanto riportano i media tedeschi, i due nuovi casi si sono verificati in Baviera, in un'azienda di forniture automobilistiche Webasto. Si tratta della stessa impresa dove era stata registrata la prima infezione nel Paese.

