Coronavirus, in Germania 240 casi: vietato export dispositivi di protezione

di scp

Milano, 4 mar. (LaPresse/AP) - E' salito a 240 il numero di contagi da coronavirus in Germania. Il Paese ha deciso di vietare l'esportazione di dispositivi medici come mascherine, guanti e tute protettive. Il ministero degli Interni ha sottolineato che le esenzioni dal divieto di esportazione saranno consentite solo a condizioni rigorose, come per "azioni concertate di aiuto internazionale".

