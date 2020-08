Coronavirus, in Germania 1700 casi in 24 ore

di abf

Roma, 20 ago. (LaPresse) - Nelle ultime 24 in Germania si sono registrati 1.707 casi per coronavirus, numero che porta il totale da inizio pandemia a 228.621. Lo rilevano i dell'Istituto Robert Koch (RKI) per le malattie infettive.

Il bilancio delle vittime è in aumento di 10 a 9.253, come riporta sul proprio sito l'agenzia Reuters.

