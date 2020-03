Coronavirus, in Gb muore 13enne: è la vittima più giovane

di scp

Torino, 31 mar. (LaPresse) - Uno studente londinese di 13 anni, Ismail Mohamed Abdulwahab, di Brixton, Londra, è morto per il coronavirus. È la più giovane vittima della Gran Bretagna. Il 13enne è da solo al King's College Hospital di Londra ieri, con i familiari che non hanno potuto fargli visita per il timore del contagio. Lo riportano i media inglesi.

