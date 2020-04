Coronavirus, in Francia registrati oltre 20mila morti

di mrc

Torino, 20 apr. (LaPresse) - In Francia ha superato quota 20mila il numero dei morti a causa del coronavirus. Lo riporta il quotidiano Le Parisien specificando che, a partire dal 1° marzo, in tutto i decessi registrati sono 20.265, di cui 547 avvenuti nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio, sono conteggiati 12.513 morti negli ospedali e 7.752 nei centri medico-sociali, come case di riposo e istituti di assistenza.

