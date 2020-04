Coronavirus, in Francia oltre 106mila casi e 17mila morti

di scp

Torino, 15 apr. (LaPresse) - Sono 17.167 i morti in Francia per il coronavirus. Lo ha reso noto il direttore generale della sanità, Jérôme Salomon. I casi confermati sono 106.206, 2.633 in più rispetto a ieri, di queste 31.779 persone sono ancora ricoverate in ospedale, 2.415 in più in 24 ore. Tuttavia, il saldo dei pazienti ospedalizzati è stato per la prima volta negativo (-513). In terapia intensiva ci sono ancora 6.457 pazienti, di cui 284 nelle ultime 24 ore.

