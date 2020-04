Coronavirus, In Francia la maturità salta

Gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori in Francia non dovranno sostenere l'esame finale, il Baccalaureat, per la prima volta nella storia del Paese. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Educazione Jean-Michel Blanquer, mentre le scuole nel Paese sono chiuse dal 16 marzo a causa della pandemia di Covid-19. Il cosiddetto 'Bac' sarà basato quest'anno sui voti scolastici. Una commissione sarà chiamata a garantire correttezza per tutti i 740mila studenti coinvolti. Blanquer ha confermato che le scuole non apriranno certamente prima di maggio, forse ancora dopo.



