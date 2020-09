Coronavirus, in Francia 8.577 nuovi casi e 20 decessi

di mad

Milano, 9 set. (LaPresse) - Ancora alto il numero dei nuovi casi positivi al coronavirus in Francia, che tornano sopra gli 8mila (8.577) in 24 ore. Lo riportano i media francesi citando i dati della Direzione generale della Sanità, che contano anche 20 vittime, in questo caso meno di ieri, quando erano state 39.

