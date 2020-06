Coronavirus, in Florida record di casi in 24 ore: 2.783 nuovi contagi

di mrc

Fort Lauderdale (Florida, Usa), 16 giu. (LaPresse) - Record nell'aumento giornaliero dei casi di coronavirus in Florida, dopo che lo Stato ha iniziato a riavviare la sua economia. Il Dipartimento di sanità ha riferito di 2.783 nuovi contagi, numero che supera il record di 2.581 casi registrati venerdì. I numeri in entrambi i giorni è quasi il doppio del massimo di 1.601 registrato a metà maggio. La Florida ha anche riportato 55 morti in più per un totale di 2.993 vittime.

