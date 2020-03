Coronavirus, in Corea del Sud superati i 6mila contagi

di mad

Milano, 5 mar. (LaPresse) - In Corea del Sud i contagi hanno superato quota 6mila: sono 6.088 stando ai dati più recenti forniti dal Korea Center for Disease Control and Prevention (Kcdc) e riportati dall'agenzia Yonhap.

