Coronavirus, in Corea del Sud record nuovi casi da marzo: 324 in un giorno

di mad

Seul (Corea del Sud), 21 ago. (LaPresse/AP) - La Corea del Sud ha segnalato 324 nuovi casi di coronavirus, il totale più alto in un solo giorno dall'inizio di marzo: la recente ondata di Covid-19 nella maggiore area della capitale sembra ora diffondersi a livello nazionale. Oggi è stato l'ottavo giorno consecutivo in cui la Corea del Sud ha registrato un aumento giornaliero a tre cifre, per un totale in otto giorni di 1.900 infezioni.

La maggior parte dei nuovi casi recenti si è verificata nella regione metropolitana densamente popolata di Seul. Ma i funzionari hanno detto che le ultime nuove infezioni sono state registrate praticamente in tutte le principali città a livello nazionale.

Il salto giornaliero è stato il più alto da quando sono stati segnalati 367 casi l'8 marzo. Il carico di lavoro del Paese è ora a 16.670, con 309 morti.

