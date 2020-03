Coronavirus, in Corea del Sud 64 nuovi casi: numero più basso in un mese

di mrc/scp

Torino, 23 mar. (LaPresse) - La Corea del Sud ha registrato 64 nuovi casi, il numero più basso dallo scorso mese. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Secondo i dati del Centro coreano per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kcdc), il numero totale dei casi nel paese ammonta a 8.961. Il numero di episodi giornalieri è rimasto al di sotto dei 100 per il secondo giorno consecutivo. Finora, sono stati registrati 111 decessi, per lo più pazienti anziani con patologie pregresse.

