Coronavirus, in Cina rallenta: 11 nuovi casi e 13 morti in più

di lrs

Pechino (Cina), 14 mar. (LaPresse/AP) - La diffusione di Covid-19 in Cina è rallentata notevolmente, secondo la Commissione sanitaria nazionale (Nhs) cinese. Mentre solo un mese fa l'Nhs riferiva di migliaia di nuovi casi ogni giorno, oggi ha fatto sapere che ci sono stati 13 nuovi decessi e solo 11 nuovi casi, tra cui persone che sono recentemente arrivate in Cina da altri Paesi colpiti come l'Italia. Più di 65.000 persone si sono riprese dal coronavirus nel Paese asiatico.

