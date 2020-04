Coronavirus, in Cina nessun morto in ultime 24 ore

di mrc/ect

Torino, 7 apr. (LaPresse) - La Cina ha registrato, nella giornata di ieri, 32 casi di contagio di coronavirus, tutti importati, e zero morti. Lo riferisce la Commissione sanitaria nazionale cinese (Nhc). Nello specifico, nella provincia dell'Hubei, non sono stati registrati né nuovi casi di contagio né decessi. In tutto, dall'inizio della pandemia sono stati segnalati 81.740 casi e 3.331 decessi.

