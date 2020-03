Coronavirus, in Cina 54 nuovi casi, tutti importati

di mad

Milano, 28 mar. (LaPresse) - In un giorno sono 54 i nuovi casi di coronavirus in Cina, tutti importati. Lo rende noto la Commissione sanitaria nazionale cinese. Sono invece 383 i pazienti che sono stati dimessi dall'ospedale dopo essere stati dichiarati guariti. In totale, secondo i dati della Johns Hopkins University, i contagiati in Cina sono ora 81.947.

