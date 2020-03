Coronavirus, in Cina 30 casi importati e uno interno

di mrc/vln

Torino, 30 mar. (LaPresse) - In Cina sono stati registrati 31 casi di coronavirus, 30 importati e uno interno, nella provincia di Gansu. Lo riferisce la Commissione sanitaria nazionale cinese specificando che in totale i morti sono saliti a 3.304, con gli ultimi 4 decessi segnalati a Wuhan, nella provincia dell'Hubei. Le infezioni totali sono 81.470, i casi confermati sono 2.396, di cui 633 in condizioni gravi, e 168 sospetti, mentre 75.770 i guariti.

