Coronavirus, in Brasile superati mille morti in 24 ore

di vln

San Paolo (Brasile), 20 mag. (LaPresse/AP) - Il Brasile ha superato i mille morti per coronavirus in 24 ore. L'annuncio da parte del Ministero della Salute di 1.179 morti, segnalati martedì, porta così il bilancio delle vittime della nazione a 17.971. Il Brasile ha al momento 271.628 casi confermati, il terzo Paese al mondo per numero di contagi, dopo Russia e Stati Uniti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata