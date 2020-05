Coronavirus, in Brasile morti aumentati del 120% in 2 settimane

di lcl

Milano, 21 mag. (LaPresse) - Le morti per Covid-19 in Brasile sono più che raddoppiate in due settimane. Sulla base dell'ultimo aggiornamento del ministero della Salute, rilasciato oggi, il Paese conta 18.859 decessi per coronavirus, con un aumento del 120% in 14 giorni. Lo riporta il portale di notizie Uol.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata