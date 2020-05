Coronavirus, in Brasile 654 nuovi decessi in 24 ore

di mad

Milano, 8 mag. (LaPresse) - Sono 654 i nuovi decessi legati al coronavirus in Brasile nelle ultime 24 ore, che portano il totale nel Paese sudamericano a 9.190. Secondo i dati della Johns Hopkins University, i casi nel Paese sono 135.773. Sono oltre 10.500 in più di ieri, e il Brasile fa segnare nuovamente il record di vittime e casi positivi per il Paese in un solo giorno.

