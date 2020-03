In Baviera cantano 'Bella Ciao' dai balconi. Il video di solidarietà diventa virale

Il flashmob di resistenza civile che spopola in Italia varca i confini e approda in Baviera. Nella cittadina bavarese gli abitanti di una strada organizzano un vero e proprio concerto corale ai balconi e intonano Bella Ciao in solidarietà all'Italia colpita dal Covid-19.

“Carissime amiche e amici italiani - esordisce il promotore dell’iniziativa - in questo momento difficile per tutti noi ci teniamo a farvi sapere che vi siamo molto vicini. Siamo stati colpiti e ci siamo particolarmente emozionanti nel vedere le vostre reazioni all’isolamento mentre cantate dai balconi di casa. Abbiamo quindi deciso, qui a Bamberg, città baverese, in questa via, di unirci al vostro coro e di cantare la canzone di libertà per eccellenza. “Bella Ciao”. Ci auguriamo che questo possa diventare l'inno di liberazione dal virus"

Il video postato sul profilo Facebook del Presidente dell'Europarlamento David Sassoli è diventato in poche ore virale

