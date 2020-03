Coronavirus, in Austria stop a matrimoni, funerali e scuole

di scp

Torino, 12 mar. (LaPresse/AP) - I leader religiosi austriaci hanno deciso di annullare matrimoni, battesimi, servizi funebri e altre cerimonie nelle prossime settimane per aiutare a prevenire la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz, che ha sottolineato che le misure sono parte degli sforzi per far rispettare la "distanza sociale" e includono anche la chiusura delle scuole medie e superiori a partire da lunedì e il rinvio delle elezioni locali il 22 marzo nello stato della Stiria. Le sepolture sono ancora consentite. Kurz ha aggiunto che ulteriori misure saranno annunciate domani. L'Austria ha 302 casi confermati.

