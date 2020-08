Coronavirus, in Austria positivo impiegato cancelleria

Berlino (Germania), 1 ago. (LaPresse/AP) - Un impiegato della cancelleria austriaca è risultato positivo al coronavirus. Lo hanno riferito le autorità austriache sottolineando che non lavorava a stretto contatto con il cancelliere Sebastian Kurz. Le persone entrate in contatto con il positivo sono risultate negative al test e il lavoro dell'ufficio è proseguito senza intoppi. Kurz viene regolarmente sottoposto al test per il Covid-19.

