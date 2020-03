Coronavirus, Illinois e Ohio confermano primarie martedì

di scp

Washington (Usa), 15 mar. (LaPresse/AP) - I governatori dell'Illinois e dell'Ohio hanno confermato che le primarie presidenziali si terranno come previsto martedì, nonostante l'emergenza coronavirus. Anche in Arizona e Florida sono in programma le primarie martedì. Il voto anticipato è stato avviato per settimane in tutti e quattro gli stati, il che potrebbe limitare la coda nei seggi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata