Coronavirus, il Venezuela chiede 5 miliardi di dollari al Fmi

di mad

Caracas (Venezuela), 17 mar. (LaPresse/AP) - Il Venezuela sta cercando di ottenere un prestito di emergenza di 5 miliardi di dollari dal Fondo monetario internazionale, per far fronte alle ricadute del nuovo coronavirus sulla sua economia, già al collasso. La richiesta è arrivata in una lettera alla numero uno del Fmi, Kristalina Georgieva, firmata dal presidente venezuelano Nicolas Maduro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata