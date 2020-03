Coronavirus, Hubei consente spostamenti interni a chi è in buona salute

di mrc/scp

Torino, 10 mar. (LaPresse) - La provincia cinese dell'Hubei consente gli spostamenti sul territorio interno alle persone senza sintomi di coronavirus, non entrate in contatto con pazienti contagiati, e provenienti da zone a basso rischio. Le persone autorizzate saranno in possesso di un 'codice verde' sul proprio cellulare che segnala il loro stato di salute. Lo riferisce il tabloid cinese Global Times sottolineando che la provincia sta cercando lentamente di ripartire e di riaprire anche alcuni negozi.

