Coronavirus, Guterres: Serve azione politica internazionale coordinata

di mad

Milano, 20 mar. (LaPresse) - "Questa è soprattutto una crisi umana che richiede solidarietà. La nostra famiglia umana è stressata e il tessuto sociale viene lacerato. Le persone soffrono, sono ammalate e spaventate. Le attuali risposte a livello nazionale non affronteranno su scala globale la complessità della crisi. Questo è un momento che richiede un'azione politica coordinata, decisa e innovativa dalle principali economie mondiali. Dobbiamo riconoscere che i più poveri e vulnerabili, in particolare le donne, saranno i più colpiti". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in una conferenza stampa virtuale sull'emergenza coronavirus. "Accolgo con favore - ha aggiunto - la decisione dei leader del G20 di convocare un vertice di emergenza la prossima settimana per rispondere alle sfide epiche poste dalla pandemia di Covid-19 - e non vedo l'ora di partecipare".

