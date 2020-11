Coronavirus, Grecia in lockdown introduce anche coprifuoco notturno

di lrs

Atene (Grecia), 11 nov. (LaPresse/AP) - La Grecia ha imposto un coprifuoco notturno a livello nazionale, poiché il numero di casi di Covid-19 nel Paese continua ad aumentare nonostante il lockdown già adottato.

Il divieto di circolazione inizierà venerdì e sarà in vigore dalle 21 fino alle 5 del mattino con eccezioni valide solo per emergenze sanitarie, viaggi di lavoro e brevi passeggiate con animali domestici. La scorsa settimana è entrato in vigore un altro lockdown.

Sono 43 i morti nella giornata di oggi, un dato record, e 2.752 i nuovi casi confermati, stando al bollettino fornito dai funzionari della sanità pubblica.

