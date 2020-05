Coronavirus, Grecia: Dal 15 giugno riparte stagione turistica

di lcl

Atene (Grecia), 20 mag. (LaPresse/AP) - La tanto attesa stagione turistica della Grecia inizierà il 15 giugno con l'apertura degli hotel stagionali, mentre i voli internazionali diretti ripartiranno gradualmente a partire dal 1 luglio. Lo ha riferito il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Il premier, in un discorso alla nazione trasmesso in diretta tv, ha detto che i turisti saranno sottoposti ai test per il Covid-19 e che i protocolli sanitari saranno comunque rispettati.

