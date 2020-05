Coronavirus, Grecia apre a Italia: test per chi arriva da zone a rischio

di lcl

Milano, 31 mag. (LaPresse) - Dal 15 giugno al 30 giugno i voli internazionali sono ammessi negli aeroporti di Atene e Salonicco.

Se il viaggio è stato effettuato da uno degli aeroporti presenti nell'elenco delle aree colpite stilato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa), in cui rientrano gli aeroporti di Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna, i passeggeri verranno sottoposti a test all'arrivo. È richiesto il soggiorno di una notte in un albergo designato. Se il test è negativo, il passeggero si mette in auto quarantena per 7 giorni. Se il test è positivo, il passeggero viene messo in quarantena sotto controllo per 14 giorni. E' quanto si legge sul sito dell'ambasciata greca in Italia.

