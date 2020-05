La Gran Bretagna prima in Europa per morti. Ancora boom di contagi in Russia

di Agnese Gazzera

La Gran Bretagna diventa con 30 mila morti il primo Paese europeo per numero di vittime legate al Covid-19, superando il tragico bilancio italiano (29.315), mentre ancora non è arrivato alla sua 'fase 2'. Il numero di decessi confermati da Londra è minore ormai solo a quello degli Stati Uniti (69mila); tuttavia, secondo gli esperti, i dati di varie nazioni sono sottorappresentati rispetto alla realtà, per vari motivi tra cui pochi test e poca trasparenza. Nel frattempo resta l'allarme rosso in Russia, dove la curva dei contagi è impennata da giorni. Invece in Cina, dove la pandemia ha preso il via, per la terza settimana non sono stati registrati nuovi decessi e le autorità parlano di sole 400 persone ancora in cura. A livello globale, i contagi registrati dalle autorità sono oltre 3,6 milioni, i morti 250mila, nei dati della Johns Hopkins University.



A Londra il governo ha dato notizia di 693 nuovi morti confermati per Covid-19 in un giorno, con il già citato totale a oltre 29mila, ma l'istituto statistico nazionale ha fatto sapere che sommando anche i morti sospetti il dato arriva a oltre 32mila. Quel che è certo è che nel Regno Unito, così come in Italia, il bilancio reale delle vittime è molto più alto, a causa dei malati non testati e del basso numero di test condotti nelle case di riposo fino a pochi giorni fa. Questo mentre il tasso di morte e ospedalizzazione è calato in territorio britannico e il governo si prepara ad abbozzare passi verso lo sblocco del lockdown.



In Russia il numero d'infezioni è salito di nuovo di oltre 10mila in 24 ore per il terzo giorno consecutivo, portando il totale a oltre 155mila. E il Guardian ha intervistato vari operatori sanitari russi, che denunciano la sproporzione di medici e operatori sanitari deceduti curando i malati di Covid-19 (ne hanno contati un centinaio) rispetto ai decessi totali, oltre 1.400: "O i sanitari russi muoiono a un tasso maggiore, o il bilancio russo potrebbe essere sottorappresentato, o entrambi", scrive il quotidiano, sottolineando la drammatica scarsità di dispositivi di protezione come camici e mascherine.



Nel frattempo la Germania è tra i Paesi che hanno allentato il lockdown e il capo del Robert Koch Institute, Lothar Wieler, ha messo le mani avanti: "Sappiamo con grande certezza che ci sarà una seconda ondata, la maggior parte degli scienziati ne è certa. Molti ne ipotizzano anche una terza". In Francia invece il presidente Emmanuel Macron è alle prese con nuove polemiche: genitori, insegnanti e sindaci si sono scagliati contro il suo piano di riaprire gradualmente le scuole dalla prossima settimana, con classi di massimo 15 studenti. Gli scienziati a Parigi hanno poi fatto sapere di aver rilevato un presunto caso di Covid-10 già a dicembre 2019, un mese prima che i primi casi fossero ufficialmente registrati in Europa. La portavoce dell'Oms, Christian Lindmeier, ha detto di "non essere stupita" dalla notizia e ha invitato tutti i Paesi a rivedere i propri dati e le analisi mediche della fine del 2019, per avere "un nuovo e più chiaro quadro" della pandemia.

