Coronavirus, governo esclude divieto accesso a Londra

di scp

Torino, 19 mar. (LaPresse) - Downing Street ha escluso il blocco di Londra e che venga adottato il divieto alle persone di lasciare o entrare nella capitale per l'emergenza coronavirus. Lo riportano i media britannici, sottolineando che il governo ha anche minimizzato la prospettiva di chiudere la rete di trasporto, ma non vengono escluse ulteriori restrizioni su bar, ristoranti e negozi non essenziali di Londra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata